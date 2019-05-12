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Top modeller Kapadokya’da

Top modeller Kapadokya’da
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi tanıtım ve reklam filmlerinin mekanı haline geldi. Dünyanın birçok ülkesinden tanıtım filmi ve reklam çekmek üzere gelen ülkeler arasına Tayland da katıldı. Taylandlı yaklaşık 20 mankenin katıldığı tanıtım filmi Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nde çekildi. Mankenler, "Kapadokya'ya hayran kaldık. Fotoğraflardan daha güzel" dedi. Kapadokya'da çekilen tanıtım filmi ve reklam çekimlerinin kısa süre sonra Tayland başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yayınlanacağı öğrenildi.

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