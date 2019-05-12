Mavi yıldız söndü!

Trabzon Tonya'ya 9 kilometre mesafede, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen mor açan 'mavi yıldız' çiçekleriyle yayla, renk cümbüşüne döndü. Ancak sonrası üzdü. Uluslararası Bern Sözleşmesi'nce koruma altında olan 'Mavi Yıldız' çiçeğini görmeye gelenler ve yaylada etkinlik düzenleyenlerin üzerine basması ve otomobille çiğnemesi sonucu kısa sürede kayboldu.
Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında yer alan ve yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek türüne zarar verilmesi, tepkilere neden oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doğa Koruma Alanları Uzmanı Doç. Dr. Ertan Düzgüneş de bilinçli yöre halkının 'Mavi Yıldız' çiçeklerinin bulunduğu bölgenin etrafını çitle çevirerek korumaya aldığını, ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını söyledi.
Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında yer alan ve yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek türüne zarar verilmesi, tepkilere neden oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doğa Koruma Alanları Uzmanı Doç. Dr. Ertan Düzgüneş de bilinçli yöre halkının 'Mavi Yıldız' çiçeklerinin bulunduğu bölgenin etrafını çitle çevirerek korumaya aldığını, ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını söyledi.
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