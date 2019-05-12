Bugünkü
Takvim

İngiliz güzellik kraliçesi ’nin yüzü olacak

Türkiye’nin yüzü
'de ​2018'de güzellik kraliçesi seçilen Alisha Cowie (19), gözlerini 'ye çevirdi. Genç modelin,14-19 Mayıs tarihleri arasında Dalaman bölgesinde yapılacak olan çekimlerde Türkiye'nin tanıtım yüzü olacağı bildirildi. Projenin ana sponsoru olan ve organizasyonu düzenleyen İngiltere'deki tur şirketi , bu sayede bölgenin etkin tanıtımının yapılabileceğini kaydetti. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere Güzellik Kraliçesi Cowie ve Eco Travel Direktörü Ali Keskin Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret etti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİngiliz güzellik kraliçesi Türkiye’nin yüzü olacak
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri