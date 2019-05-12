İngiltere'de 2018'de güzellik kraliçesi seçilen Alisha Cowie (19), gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Genç modelin,14-19 Mayıs tarihleri arasında Dalaman bölgesinde yapılacak olan çekimlerde Türkiye'nin tanıtım yüzü olacağı bildirildi. Projenin ana sponsoru olan YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen İngiltere'deki tur şirketi Eco Travel, bu sayede bölgenin etkin tanıtımının yapılabileceğini kaydetti. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere Güzellik Kraliçesi Cowie ve Eco Travel Direktörü Ali Keskin Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret etti.
- Yaşam
- 12.05.2019
- Gazete
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