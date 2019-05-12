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’da yaşayan , etmek üzere olan adamı kurtardı, ilan edildi

’da yaşayan fanatik Trabzonsporlu , etmek için köprüye çıkan adamı korkuluklardan çekip aldı. Ülkede, ‘’ olarak anıldı.

İnsanlığın 'Ümit'i
Hollanda'nın kentinde yaşayan Ümit-Meryem Şenyer çifti, fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Öyle ki gurbetçi çift, geçen yıl doğan ikizlerine "Bordo" ve "Mavi" adını taktı. 31 yaşındaki , geçen Pazar günü köprüden atlamak isteyen lı adamı kurtarmak için kolları sıvadı. Hemen motosikletinden inip köprüdeki adama yaklaştı. Şenyer, Alman polislere yardım ederek intihar etmeye çalışan adamı korkuluklardan çekip aldı. Arnhem polisi, Türk gencini, "Kahraman" olarak tanıttı. Arnhem Polis Teşkilatı, Hollandalı'nın hayatını kurtarmaya yardım eden Şenyer'e teşekkür ederek evine, meyve paketi yolladı.




ilan edilen Ümit Şenyer, "Köprüdeki adamı kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi" dedi.

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