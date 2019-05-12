Hollanda'nın Arnhem kentinde yaşayan Ümit-Meryem Şenyer çifti, fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Öyle ki gurbetçi çift, geçen yıl doğan ikizlerine "Bordo" ve "Mavi" adını taktı. 31 yaşındaki Ümit Şenyer, geçen Pazar günü köprüden atlamak isteyen Hollandalı adamı kurtarmak için kolları sıvadı. Hemen motosikletinden inip köprüdeki adama yaklaştı. Şenyer, Alman polislere yardım ederek intihar etmeye çalışan adamı korkuluklardan çekip aldı. Arnhem polisi, Türk gencini, "Kahraman" olarak tanıttı. Arnhem Polis Teşkilatı, Hollandalı'nın hayatını kurtarmaya yardım eden Şenyer'e teşekkür ederek evine, meyve paketi yolladı.
Kahraman ilan edilen Ümit Şenyer, "Köprüdeki adamı kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi" dedi.
Kahraman ilan edilen Ümit Şenyer, "Köprüdeki adamı kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi" dedi.
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