Ana haber! İkizler geldi dertler bitti

"CENNET annelerin ayakları altındadır" sözü, melek annelerimizi anlatmaya yetti. Herkesin heyecanla beklediği 'Anneler Günü' geldi. Eskişehir'de yaşayan Münevver Sert (48) ise annelik mucizesini gösterdi. 24 yıllık evli Şadi ve Münevver Sert çifti, normal yollardan çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi denedi. Çiftin evlat hasreti ise 16 yıl sonra doğan ikizlerle sona erdi.
Hasretle beklediği ikizlerini kucağına alan anne Sert, Toprak ve Yağmur adını verdikleri çocukları 4 yaşına geldiğinde göğüs ve lenf kanseri olduğunu öğrendi. Bir an olsun umudunu kaybetmedi. Evlat sevgisi sayesinde 4 yılda kanseri yendi. Sert, "Kanser olduğumu öğrenenler beni 'helalleşmek' için aradılar. Ancak ben kanseri çocuklarıma olan sevgimle atlattım" dedi.
ERENSİZ İKİNCİ ANNELER GÜNÜ
Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Evlat acısı yaşayan anne Ayşe Bülbül, Erensiz geçen ikinci Anneler Günü'nde yine gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Erenim, Anneler Günü'nde yayladan topladığı çiçeklerle bana gelirdi. Keşke 'Anne' diye seslenseydi. Kokusunu içime çekseydim, doyasıya öpseydim. Bu acıyı tarif etmek imkansız. Tüm Türkiye Eren'ime sahip çıktı. Devletimiz tüm imkanlarıyla bizlere sahip çıkıyor" diye konuştu. PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu terörist Celal Kaya'nın önceki gün öldürülmesiyle bir nebze de olsa acısının dindiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Bu bana en büyük hediye oldu. Yüreğime su serpti. Bana en büyük hediyeyi devletimiz verdi" dedi.
- ÖZGÜR ÖZDEMİR
YAŞAM 'KOÇ'U
Şehit annesi Keziban Koç (50), tek oğlu Yaşar Özden'i (28) 2016 yılında teröre kurban verdi. Şehit olan polis oğlunun ardından "Yaşarlar ölmez" diyen anne Koç, Sosyal Hizmetler'e gitti. 8 ve 10 yaşlarındaki 2 kardeşin koruyucu aileliğini üstlendi. Çocuklara kol kanat gerdi.
Hasretle beklediği ikizlerini kucağına alan anne Sert, Toprak ve Yağmur adını verdikleri çocukları 4 yaşına geldiğinde göğüs ve lenf kanseri olduğunu öğrendi. Bir an olsun umudunu kaybetmedi. Evlat sevgisi sayesinde 4 yılda kanseri yendi. Sert, "Kanser olduğumu öğrenenler beni 'helalleşmek' için aradılar. Ancak ben kanseri çocuklarıma olan sevgimle atlattım" dedi.
ERENSİZ İKİNCİ ANNELER GÜNÜ
Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Evlat acısı yaşayan anne Ayşe Bülbül, Erensiz geçen ikinci Anneler Günü'nde yine gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Erenim, Anneler Günü'nde yayladan topladığı çiçeklerle bana gelirdi. Keşke 'Anne' diye seslenseydi. Kokusunu içime çekseydim, doyasıya öpseydim. Bu acıyı tarif etmek imkansız. Tüm Türkiye Eren'ime sahip çıktı. Devletimiz tüm imkanlarıyla bizlere sahip çıkıyor" diye konuştu. PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu terörist Celal Kaya'nın önceki gün öldürülmesiyle bir nebze de olsa acısının dindiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Bu bana en büyük hediye oldu. Yüreğime su serpti. Bana en büyük hediyeyi devletimiz verdi" dedi.
- ÖZGÜR ÖZDEMİR
YAŞAM 'KOÇ'U
Şehit annesi Keziban Koç (50), tek oğlu Yaşar Özden'i (28) 2016 yılında teröre kurban verdi. Şehit olan polis oğlunun ardından "Yaşarlar ölmez" diyen anne Koç, Sosyal Hizmetler'e gitti. 8 ve 10 yaşlarındaki 2 kardeşin koruyucu aileliğini üstlendi. Çocuklara kol kanat gerdi.
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