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Acı kayıp

’ta liseli Münevver, 16’ncı kattan atlayarak canına kıydı. Kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Acı kayıp
Bunalımda olan liseli kız intihar etti. Olay dün 'ta meydana geldi. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi Münevver C. (16), 16 katlı bir apartmanın en üst katına çıkarak aşağıya atladı. Büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, liseli kızın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Münevver C.'nin ailesine haber vermeden evden ayrıldığı ve kayıp olarak arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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