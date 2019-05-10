Aydın'da Ebru Çelen (16), lösemiye yakalandı. Yaşam savaşını kazandı. Ancak babası Yılmaz Çelen'in de kan kanseri olduğu anlaşıldı.
Bunu öğrenen genç kızın hastalığı tekrarladı. Baba ile evladı, aynı hastanede tedavi altına alındı. İyileşmeleri için ilik kampanyası başlatıldı.
Yılmaz Çelen: "Herkesten kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" dedi.
Bunu öğrenen genç kızın hastalığı tekrarladı. Baba ile evladı, aynı hastanede tedavi altına alındı. İyileşmeleri için ilik kampanyası başlatıldı.
Yılmaz Çelen: "Herkesten kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" dedi.
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