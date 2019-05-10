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Kan bağı

Ebru, kan ini yendi. Altı gün sonra babasının da lösemiye yakalandığını öğrendi. Hastalığı nüksetti. İkisi de ilik bekliyor.

Kan bağı
'da Ebru Çelen (16), lösemiye yakalandı. Yaşam savaşını kazandı. Ancak babası Yılmaz Çelen'in de kan i olduğu anlaşıldı.
Bunu öğrenen genç kızın hastalığı tekrarladı. Baba ile evladı, aynı hastanede tedavi altına alındı. İyileşmeleri için ilik kampanyası başlatıldı.



Yılmaz Çelen: "Herkesten kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" dedi.

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