Dünyanın en pahalı yatları Bodrum'dan demir aldı

Güneş yüzünü gösterdi, tatil mevsimi geldi. Tercihlerini mavi turdan yana kullanan zenginler, rotayı Muğla Bodrum'a çevirdi. Milyonerler Bodrum'dan kalkış yapan kiralık lüks yatlara yöneldi. Tüm dünyaya yat kiralama hizmeti sunan 'www.yachtcharterfleet.com', haraket merkezi Bodrum olan lüks yatları listeledi. Ancak bu yatların kirası, milyonlarla ifade edildi. Dünyanın en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', en pahalı kiralık yat olarak listenin zirvesine yerleşti. Söz konusu yatın haftalık kirasının 2 milyon 51 bin dolar (12 milyon 777 bin TL) olduğu belirtildi. "Here Comes The Sun" adlı 83 metrelik yatın haftalık kirasının 1 milyon 349 bin dolar (8 milyon 404 bin TL), 85 metre LİK 'Solandge' ve 81 metrelik "Savannah" isimli mega yatın haftalık kirasının da 1 milyon 124 bin dolar (7 milyon lira) olduğu bildirildi. Özellikle Arap ve Rus turistlerin, kiralık lüks yatlara ilgi gösterdiği öğrenildi.Ultra lüks yat Queen Miri, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla adeta deniz üzerinde yüzebilen lüks bir malikane olarak tanımlanıyor. 92 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, 18 kabinde 36 misafiri ağırlayabiliyor.ABD'li milyarder işadamı Sheldon Adelson'a ait olduğu belirtilen yatın haftalık kirası 12 milyon 777 bin TL.Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından biri olan 'Solandge', 85 metrelik uzunluğuyla göz kamaştırıyor. Yatta kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA, sinema salonu, iki mini denizaltı ve su sporları ünitesi yer alıyor.220 bin litre yakıtla hiç durmadan 6 bin mil yol kat edebilen mega yatın özel koruma timi bile bulunuyor.