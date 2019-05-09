Antalya'da halk otobüsünün ön kapısında beklediği için şoför tarafından uyarılan S.Y. (39), çılgına döndü. İsviçre vatandaşı da olan kadın, yolcularla tartıştı. "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" diye bağıran kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular, "Atatürk'e, Türklüğe ve dinimize hakaretler etti" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.