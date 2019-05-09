Antalya'da halk otobüsünün ön kapısında beklediği için şoför tarafından uyarılan S.Y. (39), çılgına döndü. İsviçre vatandaşı da olan kadın, yolcularla tartıştı. "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" diye bağıran kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular, "Atatürk'e, Türklüğe ve dinimize hakaretler etti" dedi.