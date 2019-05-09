Şanlıurfa'da, Fatoş-Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Yedikardeş "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.
Şanlıurfa'da, Fatoş-Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Yedikardeş "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.
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