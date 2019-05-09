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Abla-kardeş aynı kaderi paylaştı! Genç adam, önce ablasının ettiği balkondan atlayarak yaşamına son verdi

’da genç adam, önce ablasının ettiği balkondan atlayarak yaşamına son verdi. İki çocuğunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi.

12 yıllık kabus

Abla-kardeş aynı kaderi paylaştı. Olay 'da yaşandı. Annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine Saraçoğlu (20), 2007'de girdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olaydan sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emre Saraçoğlu (26), ablasının atladığı balkondan atladı.

Annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek, aşağıya indi. Ekipler, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. ve kız kardeş Ebru uzun süre gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da sonucu kaybeden anne uzun süre kendine gelemedi.

Kız kardeş Ebru Saraçoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı sakinleştirmek kolay olmadı.

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