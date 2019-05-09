Abla-kardeş aynı kaderi paylaştı. Olay Adana'da yaşandı. Annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine Saraçoğlu (20), 2007'de girdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olaydan 12 yıl sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emre Saraçoğlu (26), ablasının atladığı balkondan atladı.

Annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek, aşağıya indi. Ekipler, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Birsen ve kız kardeş Ebru uzun süre gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da intihar sonucu kaybeden anne uzun süre kendine gelemedi.

Kız kardeş Ebru Saraçoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı sakinleştirmek kolay olmadı.