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’ta pitbull dehşeti

’ta pitbull, 6 yaşındaki ’e saldırdı. Talihsiz kız otomobilin altına girse de, 5 farklı yerinden yaralandı...

Yine pitbull dehseti

Esenyırt'ta pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeklerin sahibi Sayinur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ KAYIP
Vahşi köpeğin sahibinin olay sonrası kayıplara karıştığı belirtildi. Polis, pitbullun sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

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