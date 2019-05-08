Hekim hatasından hastane de sorumludur

Normal doğum yaptım ama doğum sırasında zorlandım. Çocukta sinir sistemi zedelenmesi meydana geldi ve uzuvlarında sorun var. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?
Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm durumunda, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı, dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.
BURS BORCU OLANLAR DİKKAT!
Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eğitim hayatını sürdüren öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarında destek olmak amacıyla dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir borç kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmazsanız biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa, başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi istediğiniz oranda taksite dökme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm durumunda, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı, dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından hastane de müteselsilen sorumludur.
BURS BORCU OLANLAR DİKKAT!
Üniversitede aldığım KYK bursunu geri ödeyemezsem neler olur?
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eğitim hayatını sürdüren öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarında destek olmak amacıyla dönemleri kapsayan ödemeler verir. Başvuru dahilinde yapılan ödemeler, geri ödemeli bir borç kapsamındadır. Eğitim hayatınızı bitirdiğiniz anda en az 2 yıl içinde geri ödemeniz beklenir. Erteleme kapsamında başvuru yapmazsanız biriktirdiğiniz borca gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik durumunuz var, lisans eğitimden sonra yüksek lisans sürecine devam edecek ya da askerlik sebebiyle ödeyememe durumu doğuyorsa, başvuru ile borç ertelenebilmektedir. Ertelediğiniz borcun sürekli birikmesi demek toplam borcunuzun zam oranıyla beraber artması demektir. Devlet sizden borcunu tahsil etmek için taksitlendirme imkanı sunmuştur ve ödemelerinizi istediğiniz oranda taksite dökme fırsatı tanımıştır. Vergi dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen silinmesi ender durumlarda olmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ve 'bir daha iş göremez' ibaresi ile yapılan ciddi bir uyarı niteliği varsa, ya da kişinin vefatı olmuşsa alınan borç silinmektedir. Bunun haricinde olan durumlarda ödeme yükümlülüğü vardır ve aylara bölünerek geri istenecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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