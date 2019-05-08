Tüyler ürperten olay dün Antalya'da yaşandı... Kepez'de oturan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için yeni eşi Ergün Bülbül ile yola çıktı. Bu sırada kadının eski eşi Mustafa A, çiftin otomobilini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da ikilinin karşısına çıktı. Taraflar tartışmaya başladı.

Bu sırada Mustafa A, çifte önce biber gazı sıktı. Ardından bıçakla saldırdı. Daha sonra da otomobiline atladı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A, geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı. Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A. iki sokak ileride vatandaşlar tarafından yakalandı.

Ergün Bülbül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan kadın, polise verdiği ifadede şunları anlattı: "İki yıl önce kendisiyle anlaşmalı boşandık. Evlenmemi bir türlü hazmedemedi. Sürekli bize sorun yaşatıyor. Son olarak, bıçak ve biber gazı ile saldırdı, sonra da içinde bulunduğumuz otomobile defalarca çarpıp bizi öldürmek istedi..."