Antalya'dan Kemer'e giden Ahmet Tuluk'un kullandığı kapalı kasa minibüs, Beldibi Mahallesi Kümeevleri mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjü aşıp karşı şerite geçerek, bir otelin personelini taşıyan Kasım Çetinkaya'nın yönetimindeki midibüsle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç sürüklenerek yol kenarında durdu.
YOLDA CAN PAZARI
Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk, araçta sıkışarak yaşamını yitirirken, yanındaki Tunahan Turan ile 16 otel çalışanı yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliği alırken sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralarılar ambulanslarla Antalya ve Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Tunahan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazada yaralananlar ve yakınları büyük şok yaşadı.
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