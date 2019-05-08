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'da 15 yaşındaki bir erkek çocuğu "Kimse bana inanmıyor" diyerek suya atladı

'da 15 yaşındaki bir erkek çocuğu tarihi 'ye çıktı. Tacize uğradığını anlattı. "Kimse bana inanmıyor" diyerek suya atladı.

Kimse bana inanmıyor

Adana'da dün hareketli anlar yaşandı. 15 yaşındaki erkek çocuğu M.C, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi 'ye çıktı. Vücudunu nehre doğru sallandırdı. Durumu fark edenler polisi aradı.

Olay yerine giden ekipler, çocuğu intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Polisin ikna çabalarına direnen M.C, "Dayım ile bir arkadaşı bana cinsel istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti.

Öğretmenim gelirse ineceğim" diye konuştu. Polisin bağlantıya geçtiği okul müdürü olay yerine geldiği sırada M.C. kendisini suya attı. Bir süre suda yüzen çocuk, sandalda bulunan iki kişi tarafından kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ziya RAMOĞLU

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