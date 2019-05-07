Nadide vurgun

Hastane sahibi tarafından dolandırılan kadın doktor soluğu mahkemede aldı. Şüpheliler hakkında dava açıldı. Kadın Doğum Uzmanı olan Nadide Korkut, 2001 ile 2010 yılları arasında görev yaptığı İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastaneye 6 ay boyunca haklarını alamadığı gerekçesiyle dava açtı. İş mahkemesi 2014'te hastanenin doktor Korkut'a 253 bin lira ödemesine hükmetti. Nadide Korkut daha sonra başka bir hastanede çalışmaya başladı. 20 Şubat 2015 günü Korkut'un eski çalıştığı hastanenin sahiplerinden Seçim Öztürk, hastanenin muhasebecisi ve hastane müdürünü yanına alarak kadının çalıştığı hastaneye gitti.
Doktor Korkut, boş kağıda imza attı. Doktor, hakkında 753 bin TL değerinde senede imza attığı gerekçesiyle haciz olduğunu öğrendi. İmzaladığı boş kağıdın senet haline dönüştürüldüğünü anladı. Hesabına gönderilen 200 bin TL paranın makbuzunu inceleyince açıklama kısmında sanki kendisine borç olarak gönderilmiş gibi şerh düşüldüğünü gördü. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundu. 5 şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Doktor Korkut, boş kağıda imza attı. Doktor, hakkında 753 bin TL değerinde senede imza attığı gerekçesiyle haciz olduğunu öğrendi. İmzaladığı boş kağıdın senet haline dönüştürüldüğünü anladı. Hesabına gönderilen 200 bin TL paranın makbuzunu inceleyince açıklama kısmında sanki kendisine borç olarak gönderilmiş gibi şerh düşüldüğünü gördü. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundu. 5 şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.