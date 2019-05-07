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Motosiklette rekor!
Kilis'te 2 kişilik e binen 5 kişiyi görenler "bu kadarına da pes" dedirtti. 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu 'te bir motosiklete binen 5 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Motosikleti görenler 'otomobil gibi motosiklet' yorumunda bulundu.

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