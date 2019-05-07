Motosiklette rekor!

Kilis'te 2 kişilik motosiklete binen 5 kişiyi görenler "bu kadarına da pes" dedirtti. Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te bir motosiklete binen 5 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Motosikleti görenler 'otomobil gibi motosiklet' yorumunda bulundu.
- Yaşam
- 07.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.