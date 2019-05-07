Kefillikten vazgeçilebilir

Borçlar kanunu kefilinkefalet sürecinde haklarınıve yükümlülüklerini yenidendüzenlemiş ayrıntılı olarakişlemiştir. Bu durumda hemyükümlülükleriniz hem de sizikoruma altına alan maddelervar. Öncelikle şunu belirtmekgerekir ki, kefil olduğunuzsözleşmenin azami ücretiniödeme sorumluluğunagirmiş bulunmaktasınız.Tüm kefalet türlerinde, kefilolan kişi ayni güvence ileberaber var olan rehin parayaçevrilinceye dek ve borçlualeyhine yapılacak olan kesinaciz belgesi alınıncaya kadarya da bu durum dahilindekonkordato (iflas anlaşması)kararına kadar kenditarafına yöneltilen kararındurdurulmasını talep edebilir.Kefilin kefaletten dönmedurumu ise şöyledir: Kefilsözleşmesi imzaladıktansonra önceki mali durumunukişi kaybetmişse, kefaletin biriyi niyet tavrında olmadığıanlaşılmışsa, kefil alacaklıolana bir bildiri yazarsa veborç doğmadığı süre içindede yer alırsa her durumdakefalet sözleşmesindendönebilmektedir.İş Kanunu gereği işçi veişverenin birbirine karşıyükümlülükleri vardır.Belirtileniş saatlerinde iş yerinde olmakgereklidir. Bu sizin iş kanununagöre işverene verdiğiniz birtaahhüttür. Sürekli olmamakkaydı ile yaşanan gecikmelerinsebepleridahilinde bazen durumlartolere edilir. Hukuki çerçevedenbakıldığında iş kanununagöre işe geç geldiğiniz zamanmaaşınızdan kesinti yapmasıhaklı bir durumdur. Bir saatlikbir gecikme durumunda 1saatlik ücretinizi keserken, üçsaatlik bir gecikmede 3 saatlikücret kesmelidir. Fazlası olamazve saat başına gecikme durumuile maaş hesaplanır.Kredi çekmeden önce bazıaşamaları yerine getirmekgerekiyor. Banka eviniz ya daüzerinize kayıtlı bir taşınmaz,maaşınızın tutarı ve kefil olanbir kişinin bilgisini isteyecek, budurum karşısında size istediğinizkrediyi sunacaktır. Sonrasındaişler kötü gitmişse de bankaborçludan kredi ödemesinialmak için icrai girişimlerdebulunacaktır. Kredi bedeli içinbir rehin veya ipotek teminedildi ise, banka rehni veyaipoteği paraya çevirebilecek,ev ya da araba bulunuyor iseicrai satışlarla paranın temininisağlayabilecektir. Asıl kişiyeulaşamıyor ya da ödemeyi gerialamıyorsa kefile yönelecektir.