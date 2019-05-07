Kefillikten vazgeçilebilir

Bir arkadaşıma kefil oldum ama şimdi durumdan endişe ediyorum. Kefaletten vazgeçebilir miyim?
Borçlar kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise şöyledir: Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
ÜCRETTEN KEYFİ KESİNTİ YAPILAMAZ
İşe geç kaldığım için maaşımdan kesinti yapıldı. Bu mümkün mü? Ne kadar kesinti yapılabilir?
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.Belirtilen iş saatlerinde iş yerinde olmak gereklidir. Bu sizin iş kanununa göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir. Hukuki çerçeveden bakıldığında iş kanununa göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur. Bir saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, üç saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.
İPOTEK PARAYA ÇEVRİLİR
Bankadan kredi çektim ama ödeyemiyorum. İşlerim bozulmaya başladı. Başıma neler gelebilir?
Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka eviniz ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarı ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek, bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Sonrasında işler kötü gitmişse de banka borçludan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise, banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecek, ev ya da araba bulunuyor ise icrai satışlarla paranın teminini sağlayabilecektir. Asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefile yönelecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
Borçlar kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise şöyledir: Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
ÜCRETTEN KEYFİ KESİNTİ YAPILAMAZ
İşe geç kaldığım için maaşımdan kesinti yapıldı. Bu mümkün mü? Ne kadar kesinti yapılabilir?
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.Belirtilen iş saatlerinde iş yerinde olmak gereklidir. Bu sizin iş kanununa göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir. Hukuki çerçeveden bakıldığında iş kanununa göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur. Bir saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, üç saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.
İPOTEK PARAYA ÇEVRİLİR
Bankadan kredi çektim ama ödeyemiyorum. İşlerim bozulmaya başladı. Başıma neler gelebilir?
Kredi çekmeden önce bazı aşamaları yerine getirmek gerekiyor. Banka eviniz ya da üzerinize kayıtlı bir taşınmaz, maaşınızın tutarı ve kefil olan bir kişinin bilgisini isteyecek, bu durum karşısında size istediğiniz krediyi sunacaktır. Sonrasında işler kötü gitmişse de banka borçludan kredi ödemesini almak için icrai girişimlerde bulunacaktır. Kredi bedeli için bir rehin veya ipotek temin edildi ise, banka rehni veya ipoteği paraya çevirebilecek, ev ya da araba bulunuyor ise icrai satışlarla paranın teminini sağlayabilecektir. Asıl kişiye ulaşamıyor ya da ödemeyi geri alamıyorsa kefile yönelecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
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