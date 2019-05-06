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Sessiz acı! Korna sesini duyamadı...

’da kulağında kulaklık olan genç kadın, TIR’ın altında kaldı. Oğlunun için acele ettiği ortaya çıktı.

Sessiz acı!
Oğlunun isteyen genç kadın TIR'ın altında kalarak can verdi. Olay önceki gün 'da meydana geldi. Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Muhsin Uysal'ın kullandığı mermer yüklü TIR'ın altında kaldı. Feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının kulağında kulaklık takılı olduğu ve aracın geldiğini fark etmediği öne sürüldü. Karasukova'nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Öte yandan Karasukova'nın, 5'inci sınıfta okuyan oğlu Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için iş yerinden izin aldıktan sonra yola çıktığı ve aceleyle törene yetişmeye çalıştığı öğrenildi.




Özbekistan uyruklu 'nın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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