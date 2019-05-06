Korkunç balayı!

Aksaray'da yaşayan Mustafa ve Kübra Karacaer, geçen 28 Nisan'da evlendi. Balayı için Antalya'ya giden çift, önceki gün evlerine dönmek üzere yola çıktı. Otomobili de 26 yaşındaki Kübra Karacaer kullanıyordu. İkili, Konya'da kaza yaptı. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Mustafa Karacaer, kurtarılamadı.
Mustafa Karacaer, kazada hayatını kaybetti. Eşi Kübra Karacaer yaralandı.
Mustafa Karacaer, kazada hayatını kaybetti. Eşi Kübra Karacaer yaralandı.
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