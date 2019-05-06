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Korkunç balayı!

Bir haftalık evli çift, trafik sına karıştı. Genç adam, kurtarılamadı...

Korkunç balayı!
Aksaray'da yaşayan Mustafa ve Kübra Karacaer, geçen 28 Nisan'da evlendi. Balayı için 'ya giden çift, önceki gün evlerine dönmek üzere yola çıktı. Otomobili de 26 yaşındaki Kübra Karacaer kullanıyordu. İkili, 'da yaptı. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. , kurtarılamadı.



Mustafa Karacaer, kazada hayatını kaybetti. Eşi yaralandı.

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