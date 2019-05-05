Silahlar konuştu

Karaman'da Muhammet T., dün daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfek ile ateş açıp, kaçtı. Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ramazan A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 05.05.2019
- Gazete
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