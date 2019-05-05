Kızını taciz eden adamı öldüren baba tutuklandı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 19 yaşındaki öğrenci S.Y, geçen perşembe işten çıktıktan sonra evine gitmek üzere minibüse bindi. Araçta tacize uğradı. Tacizden kurtulmak için yerini değiştirdi, bir süre sonra da indi. Eve yürüdüğü sırada sapık da kendisini takip etti. Koşarak eve girdi ve kapıyı kapattı. Durumu annesine anlattı, kadın da kocası Yılmaz Y.'yi (44) arayıp haber verdi. Eve giden baba, kaçmaya çalışan şüpheliyi darp etmeye başladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şinasi B. (57) öldü. Baba ise gözaltına alındı. Ölen adamı bir kişinin daha darp ettiği saptandı. Yılmaz Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tacizci Şinasi B.. hasta nede hayatını kaybetti.
Baba Yılmaz Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS EMRE KAVAK
Tacizci Şinasi B.. hasta nede hayatını kaybetti.
Baba Yılmaz Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS EMRE KAVAK
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