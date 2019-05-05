Bugünkü
Takvim

'nde kızını taciz eden adamı öldüren baba tutuklandı

’da bir kişi, minibüste tacizde bulunduğu kızı takip etti. Babasından yediği dayaktan sonra hayatını kaybetti.

Ölümcül takip!
Kızını taciz eden adamı öldüren baba tutuklandı. Olay 'nde yaşandı. 19 yaşındaki öğrenci S.Y, geçen perşembe işten çıktıktan sonra evine gitmek üzere minibüse bindi. Araçta tacize uğradı. Tacizden kurtulmak için yerini değiştirdi, bir süre sonra da indi. Eve yürüdüğü sırada sapık da kendisini takip etti. Koşarak eve girdi ve kapıyı kapattı. Durumu annesine anlattı, kadın da kocası Yılmaz Y.'yi (44) arayıp haber verdi. Eve giden baba, kaçmaya çalışan şüpheliyi darp etmeye başladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şinasi B. (57) öldü. Baba ise gözaltına alındı. Ölen adamı bir kişinin daha darp ettiği saptandı. Yılmaz Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.



Tacizci Şinasi B.. hasta nede hayatını kaybetti.



Baba Yılmaz Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUNUS EMRE KAVAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul Beylikdüzü'nde kızını taciz eden adamı öldüren baba tutuklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri