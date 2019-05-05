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Feryadı duyuldu

10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. Mağdurun annesi sinir krizi geçirdi. Feryatları sonuç verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk, karara itiraz etti.

Feryadı duyuldu
Antalya Muratpaşa'da bir sitenin apartman görevlisi A.Ö. (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin mayıs ayında istismarda bulundu. Zanlı, tutuksuz yargılanmaya başlandı. Önceki gün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Mağdurun annesi F.Y. ise sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçti.

İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya'daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız" ifadelerini kullandı. Selçuk, sosyal medya paylaşımları konusunda da sorumluluk uyarısında bulundu.

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