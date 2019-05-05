Doğu’nun fenomeni

Türk Hava Yolları Batman Müdürlüğü, yabancı ziyaretçileri bölgeye getirmek amacıyla, kültür ve tarih turu düzenledi. Güney Koreli 7 sosyal medya fenomenini Batman-Diyarbakır- Mardin'de en güzel şekilde ağırladı. Batman Valiliği ve Kültür Müdürlüğü'nün de desteklediği proje hız kazandı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hasankeyf'in mağaralarında tarihi serüveni hisseden ve ilkbaharın hayran bırakan renklerini Sason'un doğasında gören sosyal medya fenomenleri, Dicle Nehri kıyısında "hilye kahvesi" içerken bu büyülü ortam karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Zerzevan Kalesi ve içinde yer alan Mitras Tapınağı ile büyülenen fenomenler, Mardin'in taş sokaklarında kendilerini kaybettiklerini dile getirdi. Koreli sosyal medya fenomenleri, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla bu bölgeyi kendi ülkelerinde tanıtmanın heyecanını yaşadılar.
Necdet ÇAKIR
Necdet ÇAKIR
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