CHP'nin göçmenlere karşı uyguladığı ırkçı tutum sonrası parti seçmeni Afyonkarahisar'da bir Afgan mülteciye demir çubuk ve kemerlerle işkence yaptı. Öldüresiye dövülen mülteciye zorla Başkan Erdoğan'a da küfür ettirildiği ortaya çıktı.

Skandal olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri Afyonkarahisar Çay ilçesinde yaşayan Afgan mülteciye demir ve sopalarla işkence yapan Berat Mustafa Çolak ve Yücel Çankaya'yı tutukladı. Bir kişi ise 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Mart seçimleri öncesi "Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen CHP'li Tanju Özcan, belediye başkanlığını kazandıktan hemen sonra Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı aşevinden Suriyelilere verilen yemeği kesmişti. Suriyelilere belediyeden ekmek yedirmeyeceğini söyleyen Özcan, Suriyelilere Bolu'da işyeri açma ruhsatı verilmesini de iptal etmişti.

Yaşanan skandala ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Vahşete ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Kan donduran ifadeler CHP'nin göçmenlere karşı uyguladığı ırkçı tutumun nasıl bir sonuç doğurduğunu gözler önüne serdi.

TELEFONUNDAN PORNO VİDEOLARI ÇIKTI

Afgan mülteciye işkence yapan Yücel Çankaya'nın telefonunda işkence görüntülerinin kayıtlarının olduğu tespit edildi. Kayıtlarda; Afgan şahsı sistemli şekilde tekmeyle, tokatla, sopayla, kemerle ve demirle dövdükleri, Afgan şahsa sürekli hakaretler ettikleri ve mağdura hakaretlerini tekrarladıkları tespit edildi. Yücel Çankaya'nın telefonunda çocuk pornosu dahil değişik içerikli porno videoları olduğu tespit edildi.

Üç şüphelinin; "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret" suçlarını işlediği ifade edildi. Şüphelilerden Yücel Çankaya'nın, "Müstehcenlik (Çocuk Pornosu) suçunu da işlediği ifade edildi.

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