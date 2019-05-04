Yürekleri yakan haykırış: Ölme anne

Boşandığı eşini vuran adam intihar etti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Ummuhan Işık (55) kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanları olduğunu ileri sürdüğü Arif Koncuk'tan (60) bir yıl önce boşandı. Ancak adam kadının peşini bırakmadı. Dün de eşini bacaklarından vurdu. Aynı silahla intihar etti. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Işık'ın ambulansın gittiğini görünce "Ölme anne" diye bağırarak arkasından koşması yürek yaktı. Görgü tanıkları dehşet anlarını şöyle anlattı: "Ummuhan sokakta gidiyordu eski eşi arkasından gelip önce ona hakaretler savurdu. Sonra ise iki bacağından vurdu. Bu sırada sokaktan geçen çocuklar da vardı. Daha sonra da kadını silahla darp etti. Sonra da kendi kafasına sıktı. Bu kadın bundan çok çekti. Bu adam kadını dövüyordu bütün kötü alışkanlıklar vardı."



Arif Koncuk, bir süre önce boşandığı eski eşi Ummuhan Işık'ı bacaklarından vurdu. Daha sonra ise kendi canına kıydı.