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Taziye dönüşü katliam gibi !

’ta taziyeye gitmek için yolcu taşıyan bir otobüs, dönüşte kontrolden çıktı. Devrilen araçta can pazarı yaşandı.

Katliam gibi!
'dan taziye için 'a gelen otobüs, dün dönüş yoluna geçti. Reşadiye Güvenlik Köyü yakınlarına ise otobüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, devrildi. Korkunç da can pazarı yaşandı. , , Huriye Tanrıverdi, Saadettin Yüce, Dursun Bal, Erdal Demir ve Bilge Yüce, hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Kazada ölen vatandaşların cenazelerinin sabah saatlerinde hastaneden yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.4 gün önce köprüde intihara kalkışan genç, yine canına kıymak istedi. Olay İzmit'te meydana geldi. Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan I.Ç.C. (30), dün yine yaya köprüsüne çıktı. Genç adam, polislerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İntihar olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde ulaşım aksadı. I.Ç.C. kelepçelenerek karakola götürüldü. Köprüde toplananlar ise yaşananları izleyerek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

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