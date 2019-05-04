Iğdır'da dehşet! Karısını katletti

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Iğdır'dan geldi. Bülent Paşaoğlu (52) ile eşi Ayşe Zeynep Paşaoğlu (48) arasında, dün tartışma çıktı. Öfkeli koca, karısını tabancayla vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, cani kaçtı. Sağlık görevlileri, Paşaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde olan üniversite mezunu kızı Tutku Paşaoğlu, şoka girdi. Polis, Bülent Paşaoğlu'nun olaydan hemen sonra bindiği taksiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a kaçtığını belirledi. Ayşe Zeynep Paşaoğlu ise gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Ayşe Zeynep Paşaoğlu, kocası Bülent Paşaoğlu tarafından hunharca katledildi.