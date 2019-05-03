Temiz insan!

Üç şehir, üç farklı kişi 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Nevşehir'de temizlik işçisi Necip Kemaloğlu (49), otobüs durağında, içerisinde bir miktar para, döviz, kredi kartları, kimlik ve sürücü belgesi olan cüzdan buldu. Görevli, telefonla ulaştığı kadına cüzdanını teslim etti.
Eskişehir'de ise 9 yaşındaki Esile Oruç, yolda bulduğu bin 450 lirayı zabıta amirine teslim etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Adana'da ise Latif Dağlı isimli bir vatandaş, bankaya para çekmeye gelip sıra bekleyen bir kişi bankta bulduğu ve içinde 35 bin 673 lira olan cüzdanı polise teslim etti.
Eskişehir'de ise 9 yaşındaki Esile Oruç, yolda bulduğu bin 450 lirayı zabıta amirine teslim etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Adana'da ise Latif Dağlı isimli bir vatandaş, bankaya para çekmeye gelip sıra bekleyen bir kişi bankta bulduğu ve içinde 35 bin 673 lira olan cüzdanı polise teslim etti.
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