Temiz insan! Nevşehir’de temizlik işçisi, cüzdanı sahibine teslim etti. Eskişehir’de küçük kız, bulduğu, parayı zabıtaya verdi. Adana’da ise bir kişi, 35 bin 673 lirayı yetkililere ulaştırdı.

Üç şehir, üç farklı kişi 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Nevşehir'de temizlik işçisi Necip Kemaloğlu (49), otobüs durağında, içerisinde bir miktar para, döviz, kredi kartları, kimlik ve sürücü belgesi olan cüzdan buldu. Görevli, telefonla ulaştığı kadına cüzdanını teslim etti.

Eskişehir'de ise 9 yaşındaki Esile Oruç, yolda bulduğu bin 450 lirayı zabıta amirine teslim etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Adana'da ise Latif Dağlı isimli bir vatandaş, bankaya para çekmeye gelip sıra bekleyen bir kişi bankta bulduğu ve içinde 35 bin 673 lira olan cüzdanı polise teslim etti.