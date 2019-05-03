Sigorta yapmayana 38 kat ceza

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde sigortalı olmadığımı öğrendim. Hastalıkla mı uğraşayım, şirketimin sahtekarlığıyla mı? Gerçekten bu yaptıklarının bir cezası olmalı.

Öncelikli olarak sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.



EŞİNİZ BABANIZIN MALINI İSTEYEMEZ

Bir süre önce eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Evlilik sözleşmesi yapmamıştım, çünkü onu seviyordum. Şimdi tazminat istiyor. Ben zengin değilim. Babamın maddi durumu iyi ama ben ondan para asla almadım ve bundan sonra da almayacağım. Bunu bildiği halde benden para istiyor. Mahkemede babamın mallarından talepte bulunabilir mi?

Boşanırken maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre; "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Yasa gereği tazminat talep edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Maddi tazminat talebinde bulunacak olan eşin boşanmadan dolayı maddi kayba uğrayacak ve boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az kusura sahip olması gerekmektedir. Yoksa tazminat talepleri kabul edilmez. Aynı şekilde boşanmada manevi tazminat talebinde bulunacak kişilerin de eşinden boşanmada tazminat alabilmeleri ancak kişilik haklarının boşanmayı getiren olaylar sebebiyle saldırıya uğramış olması gerekir. Yine boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan harca tabi değildir. Bu nedenle uygulamada bu talepler oldukça yüksek tutulmaktadır. Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Dolayısıyla hakim öncelikle eşinizden daha kusurlu olup olmadığınızı değerlendirecek, daha kusurluysanız, bizzat kendi gelirinize uygun bir tazminat miktarına hükmedecektir. Babanızın maddi durumu hakimi bağlamaz. Eşinizin babanızın varlığı üzerinde hakkı yoktur.



SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



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