Kelepçeli ölüm oyunu! Kayalıklardan denize atladı

Antalya'da iki gencin ölüm oyunu kameralara yansıdı. Konyaaltı sahilinde elleri ve ayaklarına arkadaşı tarafından plastik kelepçe takılan bir genç kıyıya 15 metre mesafedeki kayalıkların üzerinden denize atladı. Önce eline ters kelepçe, ardından da ayağına kelepçe takılan genç, yaklaşık 2 metre yüksekten denize atladı. Denize atlayan ancak ne ellerini ne de ayaklarını kullanamayan genç, çırpına çırpına kıyıya kadar yüzmeye çalıştı. Bu anlarda ise arkadaşı denizde kendisine refakat etti. Kıyıya katar ulaşan genç, yine arkadaşı tarafından kumun üzerine çekildi ve eli ile ayağındaki kelepçe bıçakla kesilerek çıkartıldı. İki arkadaş hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etti.