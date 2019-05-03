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Görenler şok oldu! Plajdaki

’un dünyaca ünlü sahiline erkek cesedi vurdu. Şezlonga yatırılan , plajda güneşlenenleri şok etti.

Plajdaki ceset
Dünyanın en güzel plajlarından birine sahip olan sahillerinde kan donduran bir olay yaşandı… Bitez'de hizmet veren 5 yıldızlı bir işletmenin çalışanları, kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Kıyıdan 5-6 metre açıkta duran kişiyi kurtarmak için denize giren vatandaşlar, şahsı kenara çıkarıp şezlongun üzerine yatırdı. Şahsın bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. O esnada bölgedeki yerli ve ve yabancı turistler de olan biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ifade edildi. Cesedin ise Suriye uyruklu 37 yaşında Mahmoud Hasan'a ait olduğu belirlendi. Cesedi denizden çıkaran Mehmet Ali Akkoyun, "5-6 metre iç taraftaydı. Biz boğuluyor zannettik. Bir şokla denize girdik. Üstünde elbiseler vardı, bir de şişmişti. Çok üzüldük" dedi.

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