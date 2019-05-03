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te 50 kaçak yakalandı

'Van' anasını!

'da seyir halindeki minibüs, şüphe uyandırdı. Polis tarafından durdurulan ten 37'si , 13'ü uyruklu 50 kaçak göçmen çıktı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen 1 organizatör gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 kişilik minibüste 50 kaçak yakalandı. Bu durum polis ekiplerini bile şaşırttı.

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