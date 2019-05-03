Van'da seyir halindeki minibüs, şüphe uyandırdı. Polis tarafından durdurulan 15 kişilik minibüsten 37'si Afganistan, 13'ü Pakistan uyruklu 50 kaçak göçmen çıktı. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen 1 organizatör gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 kişilik minibüste 50 kaçak yakalandı. Bu durum polis ekiplerini bile şaşırttı.
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