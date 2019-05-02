Yeniden evlenmek için 300 gün gerekiyor

Yeni boşanan bir kadınım. Ne kadar süre sonra evlenmem gerekiyor?

Boşanma sürecinden yeni çıkmış olan bir kadının tekrar evlenebilmesi; Türk Medeni Kanunu'nun 132. Maddesi'ne göre 300 günü doldurmakla mümkün olabilir. Bu süreye iddet müddeti denir. Bu durum aslında kadının gebe kalma durumu ile ilgilidir. Boşanmadan itibaren 300 gün içinde doğacak çocuğun babası, boşanılan eş olarak kabul ediliyor. Olası bir gebelik halinde anne ve babasının belli olması adına böyle bir karar verilmiştir. Ancak gelişen teknoloji ile beraber yapılan tetkitlerle durum çabuk anlaşılabilmektedir. 300 günlük bir süreyi beklemek de zorunlu kılınmamaktadır. Yeniden evlenmek isteyen ve süreyi beklemek istemeyen biri iseniz gebe olmadığınıza dair doktor raporunu aile mahkemesine sunabilir gerekli davayı açabilir ve mahkeme kararıyla yeniden evlenebilirsiniz.







ASKERLİK SONRASI İŞE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ

Vatani görevim için işimden ayrılmam gerekiyor. Geldiğimde yeniden işe devam edebilir miyim?

İş Kanunu, askerlik görevi ya da kanuni ödevler dolayısıyla görevini yarım bırakacak olan çalışana işini kaybetmemesi adına imkanlar tanıyor. Bu süre zarfında yeniden işe başlamasını sağlarken, bir iş kaybını önlüyor. Son derece yararlı ve iç rahatlatan bu durum içinse belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi dikkatli takip etmelisiniz. İş Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca, işveren, işçilerin vatani görevleri bittiği zamandan başlayarak iki ay içinde yeniden işine devam etmek isterse, iş pozisyonları dolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonları dolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek için en kısa sürede İş Kanunu'na göre çalışanı yeniden işe almak zorundadır. İş Kanunu bu şekilde açıklarken, işveren bu durumu kabul etmez ve işçisini yeniden işe almak istemezse, eski çalışanına işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Fakat şu noktayı unutmamak gerek, çalışan kişi vatani göreve giderken, iş sözleşmesini kıdem tazminatını da kabul ederek feshetmişse, işe yeniden iadesini talep edemez.



SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



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