Eski eşinin başkasıyla evleneceğini öğrenen adam dehşet saçtı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Veysel Yat (51), 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun (46) başka biriyle evleneceğini öğrendi.

Evinin önünde pusuya yattı. Yat, Doğu'nun önünü kesti, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek kadını bıçakladı. Doğu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yat ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Veysel Yat