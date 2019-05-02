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’da bir adam, eski eşini 5 yerinden bıçakladı

’da bir adam, başkasıyla evleneceğini öğrendiği eski eşini 5 yerinden bıçakladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

K'eski'n bıçak!

Eski eşinin başkasıyla evleneceğini öğrenen adam dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. Veysel Yat (51), 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun (46) başka biriyle evleneceğini öğrendi.

Evinin önünde pusuya yattı. Yat, Doğu'nun önünü kesti, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek kadını bıçakladı. Doğu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yat ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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