Sosyal medya tek başına delil olmaz

Eşimin ilişkisi olduğunu öğrendim, başka biriyle çekilmiş fotoğrafını Instagram'da buldum. Delil olarak sunabilir miyim?

İnsanlara özgürlük platformu sunan sosyal medyada, eşini aldatan ya da sosyal medya üzerinden aldatıldığı kanıtlanan pek çok kişi olabiliyor. Merak edilen konu ise bunların boşanma davalarında delil olarak sunulup sunulamayacağı. Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı şu şekildedir; 'Elektronik ortamda var olan fotoğraflar, film ve görüntüler, ses kaydı ve buna benzer bilgi taşıyıcılar, ancak diğer delillerle desteklendiği zaman esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakaların ispatına yeterli değildir." Yani sosyal medyada bulduğunuz bir fotoğrafın delil sayılabilmesi için başka delillerle de desteklenmesi gerekir. Örneğin; tanık anlatımı veya başkaca delil ve belgeler gibi.



NAFAKA TUTARI DEĞİŞEBİLİR

Aldığım nafakanın artışını talep edebilir miyim?

Mahkemenin vermiş olduğu nafaka kararları kesin değildir. Her zaman artırılması, azaltılması, kaldırılması veya nafaka kararı verilmesi aile mahkemelerinden talep edilebilir. Aile mahkemelerince verilmiş olan nafakalar zamanla enflasyon karşısında veya değişen koşullar karşısında yetersiz veya fazla kalabilir. Özellikle nafaka talep edilen davada nafakanın nasıl artırılacağına yönelik bir talepte bulunmadıysanız ya da hakim bu konuda bir karar vermediyse, bir süre sonra ödenen nafakalar pula dönüşebilir. Ayrıca nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunda büyük bir artış ya da müşterek çocuk için ödenen nafakalarda müşterek çocuğun büyüyerek okul çağına başlaması ile masraflarındaki artış, nafaka talep edenin işsiz kalması vs. gibi birçok nedenle nafakanın artırılması talep edilebilir. Bunun için aile mahkemesine nafakanın artırılması davası açılması gerekecektir. Bu süreçte de yapılacak olan incelemeler, nafaka alıcının ihtiyaçları ve olanakları, nafaka yükümlüsünün gelir durumu, nafakanın takdir edildiği tarihten yeniden artış talebine uzanan süreçte herhangi bir olağan üstü durumun olup olmadığı gibi hususlardır. Hakim somut olayın özelliklerine göre nafakanın arttırılıp artırılmayacağına karar verecektir.



SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



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