Okuldan ayrılmayı düşünen öğrenci için seferber oldular

Van'ın Erciş ilçesinde Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Engin Tarhan, evin inşaatını bitirebilmek ve mide kanseri olan babasına yardımcı olmak amacıyla eğitimini yarıda bırakmak istedi. Okul müdürü Veysel Sağlam, önce Tarhan'ı okula devam etmesi konusunda ikna etti. Çok sevdikleri arkadaşları Tarhan'ın okula devam etmesini isteyen arkadaşları da harekete geçti. Öğrenci ve öğretmenler, okulun atölyesinde kapı, pencere, mutfak dolapları ve demir korkuluk yaptı. Elektrik ve su tesisatını öğrencilerin döşediği ev, kaymakamlığın da yardımıyla kısa sürede oturulmaya hazır hale getirildi.





Okulun öğrencileri, arkadaşlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.