Kurşun adres sormadı

İSTANBUL Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı (41), İ.E'ye gönlünü kaptırdı. Çok sevdiği adam için, kredi çekti, borca girdi. Ancak bir süre sonra İ.E'nin evli olduğunu öğrendi. Bu yüzden ayrılmak istedi. Cani adam, bu duruma sinirlendi. 19 yıllık sınıf öğretmenini, oturdukları evin camından attı. Korkuluklara takılan kadın, ölümü kıl payı atlattı. O günden sonra sürekli adres değiştirdi.
Cani adamdan kurtulmaya çalıştı.En son Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde Tacikistan uyruklu üç kadın ile birlikte kalmaya başladı. Ama bu kez Tanju D. kendisine musallat oldu. Genç kadın ona yüz vermedi. Önceki gün evi basan Tanju D, kurşunları genç kadına boşalttı. Sivaslı kurtarılamadı. Yakalanan zanlı, "Kendisini öldürmem için beni tetikçi olarak tuttu" yalanını ortaya attı.
Tanju D. tutuklandı.
YUNUS EMRE KAVAK
Cani adamdan kurtulmaya çalıştı.En son Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde Tacikistan uyruklu üç kadın ile birlikte kalmaya başladı. Ama bu kez Tanju D. kendisine musallat oldu. Genç kadın ona yüz vermedi. Önceki gün evi basan Tanju D, kurşunları genç kadına boşalttı. Sivaslı kurtarılamadı. Yakalanan zanlı, "Kendisini öldürmem için beni tetikçi olarak tuttu" yalanını ortaya attı.
Tanju D. tutuklandı.
YUNUS EMRE KAVAK
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