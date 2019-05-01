Kurşun adres sormadı

Kartal'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı (41), İ.E'ye gönlünü kaptırdı. Çok sevdiği adam için, kredi çekti, borca girdi. Ancak bir süre sonra İ.E'nin evli olduğunu öğrendi. Bu yüzden ayrılmak istedi. Cani adam, bu duruma sinirlendi. 19 yıllık sınıf öğretmenini, oturdukları evin camından attı. Korkuluklara takılan kadın, ölümü kıl payı atlattı. O günden sonra sürekli adres değiştirdi.Cani adamdan kurtulmaya çalıştı.En son Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde Tacikistan uyruklu üç kadın ile birlikte kalmaya başladı. AmaSivaslı kurtarılamadı. Yakalanan zanlı, "yalanını ortaya attı.Tanju D. tutuklandı.