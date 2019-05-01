Gariban anasıydı

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay (63), önceki gece Ankara'da komşu ziyareti sırasında fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haber kısa sürede yayıldı. Ünlü sanatçının ailesi ve sevenleri ise hastaneye aktı. Ay'ın yakınları "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdi" diyerek ağladı. Dilber Ay'ın cenazesi, dün ikindi namazının ardından Düzce'deki Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can ise duygularını şöyle anlattı: "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. Duygularımı ifade edemiyorum..."





13 YAŞINDA EVLENDİRİLDİ

Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle 3. sınıfa kadar okudu. 13 yaşında evlendirildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlendi. 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü de oldu. 'Beynelmilel' ve 'Hayat Sana Güzel' isimli filmlerde rol aldı. "Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" ve "Tavukları pişirmişem" gibi eserlerle büyük beğeni topladı. Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Ay, Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı...







SON KARESİ

Dünyayı İyilik Kurtaracak adlı platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin, Dilber Ay'ın vefatından bir gün önce çekilen fotoğrafı paylaştı.



Twitter:

Mekanın cennet olsun be ablam.



"Dünya yalan, ölüm gerçek" diyerek yumdu gözlerini hayata...



Çektiğin tüm acılara rağmen gülümsemenle hatırlayacağız seni.



Bu dünyadan güzel bir insan geçti.



İyi ki dokundun yüreğimize dobra kadın...

