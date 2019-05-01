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Damat kayınpederle evlendi

Nikah defterine karısının adı yerine kayınpederinin adı yazılan damat şok geçirdi. Hata giderilip çifte yeni cüzdan teslim edildi

Damat kayınpederle evlendi
DENİZLİ'DE önceki gün kıyılan nikahla dünyaevine giren Zekeriya Karataş (33), evlilik cüzdanına eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın (56) adının yazıldığını görünce şok yaşadı. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni evlilik cüzdanı verileceği belirtildi. Karataş, "İyi ki kütüğe işlenmemiş. Yoksa bu durum boşanma davasına kadar gidecekti" dedi. Karataş, olayın şokunu atlattıktan sonra artık konuyla ilgili espri yaptıklarını belirterek, "Gelinin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin, babasını aldın' diyor" şeklinde konuştu.

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