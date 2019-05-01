Damat kayınpederle evlendi

önceki gün kıyılan nikahla dünyaevine giren Zekeriya Karataş (33), evlilik cüzdanına eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın (56) adının yazıldığını görünce şok yaşadı. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni evlilik cüzdanı verileceği belirtildi. Karataş,dedi. Karataş, olayın şokunu atlattıktan sonra artık konuyla ilgili espri yaptıklarını belirterek, "Gelinin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin, babasını aldın' diyor" şeklinde konuştu.