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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 21:48

1 Mayıs sonucu sorgulama! Merakla beklenen açıklandı

Birçok kişi tarafından merakla beklenen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu. İşte 1 Mayıs sorgulama...

1 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Her hafta çarşamba ve cuma günü çekilen 'nun 1 Mayıs tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Şimdi birçok kişi sonuçları bekliyor. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 1 Mayıs ...

1 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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