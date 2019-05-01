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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 21:19

01.05.2019 sonuçları! Şans Topu'nda kazanan numaralar açıklandı

Her hafta çarşamba günleri 'nda heyecanlı bekleyiş son buldu. 1 Mayıs Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ ....

Şans Topu'nda kazanan numaralar açıklandı

'nda haftanın şanslı numaraları birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi 1 Mayıs nı açıkladı. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte MPİ ...

1 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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