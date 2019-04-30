Velayette çocuğun yararı gözetilir

Eşimle boşanıyoruz, çocuğumuz var. Velayet konusunda endişeliyim, süreç nasıl işler?
Boşanma süreci sancılı ve zorlayıcı geçebilir. Burada sizlere çok önemli işler düşüyor. Ortak noktalar bularak süreci tamamlamanız lehinize olacaktır. Fakat çoğu zaman olay öyle bir gelişir ki uzlaşı içinde olmak mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda da velayet konusu bir savaşa dönüşebilir. Hukuk sistemimizin özü çocuğun üstün yararını korumak ve buna göre karar vermek temelinde kuruludur. Mahkeme her somut olayın özelliklerini değerlendirerek velayet konusundaki kararı verecektir. Bu süreçte zamanla Yargıtay'ca kabul görmüş bir takım kurallar oluşmuştur. Örneğin; anne bakım ve ilgisine muhtaç küçük çocukların velayeti kural olarak anneye verilir. Çocuğun emzirme döneminde olması gibi. Erken okul döneminde olan çocukların (6/12 yaş aralığında olanların) velayetleri, tarafların olanakları, çocuğun ebeveyni ile ilişkisi, çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile hangi eşin daha iyi ilgilenebileceği gibi kriterlere göre değişir. Bu hususların tespiti için velayet konusunda kesin karar verilmeden önce, sosyal hizmetler görevlileri, veya mahkemelerde görevli pedagoglar vasıtayla rapor hazırlanır. Hazırlanan bu raporlar mahkeme tarafından bağlayıcı olmasa da hakimler kararlarında bu raporları göz önüne bulundurur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 12 yaşını tamamlamış olan çocuklar idrak çağında sayılırlar ve mahkeme huzurunda kiminle yaşamak istediği kendisine sorularak kararda idrak çağındaki çocuğun isteği dikkate alınır. Elbette mahkeme çocuğun kararının aksine çocuğun üstün yararına olduğunu düşündüğü bir karar da verebilir. Çocuğun birlikte yaşamak istediği annenin uyuşturucu bağımlısı olması örneğinde olduğu gibi.
KİRACI EVE ZARAR VERMİŞSE...
Kiracım eve hasar verip, kirayı ödemeden çıktı. Hakkında nasıl bir hukuki yaptırımda bulunabilirim? Evinizi sunduğunuz şekilde size bırakmayan kiracı gayrimenkulün demirbaşlarına zarar vermiştir. Böyle bir durum karşısında değer kaybınızı hesaplattırıp, kiracınıza ulaşabiliyorsanız ondan temin etmeniz gerekmektedir. Oturduğu süre zarfında size ne kadar kira borcu olduğunu hesaplatıp icra takip işlemi başlattığınızda ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira sözleşmesine itiraz ederek dava açarsa, bu durumda da itirazın iptali ile yanıt verebilirsiniz. Haksız bir şekilde size inkarda bulunuyorsa, ayrıca inkar tazminatı alma hakkınız da mevcut. Konutlarda yaşanan bu durum kiracı ve ev sahibi arasında etik tavra da uygun olmayan bir duruma dönüşüyor ne yazık ki. Yapılacak olan ihbar ve yaptırımlarla ortak noktada buluşmak gerektiğini vurgulamak gerek.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
hukukcu@takvim.com.tr
Boşanma süreci sancılı ve zorlayıcı geçebilir. Burada sizlere çok önemli işler düşüyor. Ortak noktalar bularak süreci tamamlamanız lehinize olacaktır. Fakat çoğu zaman olay öyle bir gelişir ki uzlaşı içinde olmak mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda da velayet konusu bir savaşa dönüşebilir. Hukuk sistemimizin özü çocuğun üstün yararını korumak ve buna göre karar vermek temelinde kuruludur. Mahkeme her somut olayın özelliklerini değerlendirerek velayet konusundaki kararı verecektir. Bu süreçte zamanla Yargıtay'ca kabul görmüş bir takım kurallar oluşmuştur. Örneğin; anne bakım ve ilgisine muhtaç küçük çocukların velayeti kural olarak anneye verilir. Çocuğun emzirme döneminde olması gibi. Erken okul döneminde olan çocukların (6/12 yaş aralığında olanların) velayetleri, tarafların olanakları, çocuğun ebeveyni ile ilişkisi, çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile hangi eşin daha iyi ilgilenebileceği gibi kriterlere göre değişir. Bu hususların tespiti için velayet konusunda kesin karar verilmeden önce, sosyal hizmetler görevlileri, veya mahkemelerde görevli pedagoglar vasıtayla rapor hazırlanır. Hazırlanan bu raporlar mahkeme tarafından bağlayıcı olmasa da hakimler kararlarında bu raporları göz önüne bulundurur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 12 yaşını tamamlamış olan çocuklar idrak çağında sayılırlar ve mahkeme huzurunda kiminle yaşamak istediği kendisine sorularak kararda idrak çağındaki çocuğun isteği dikkate alınır. Elbette mahkeme çocuğun kararının aksine çocuğun üstün yararına olduğunu düşündüğü bir karar da verebilir. Çocuğun birlikte yaşamak istediği annenin uyuşturucu bağımlısı olması örneğinde olduğu gibi.
KİRACI EVE ZARAR VERMİŞSE...
Kiracım eve hasar verip, kirayı ödemeden çıktı. Hakkında nasıl bir hukuki yaptırımda bulunabilirim? Evinizi sunduğunuz şekilde size bırakmayan kiracı gayrimenkulün demirbaşlarına zarar vermiştir. Böyle bir durum karşısında değer kaybınızı hesaplattırıp, kiracınıza ulaşabiliyorsanız ondan temin etmeniz gerekmektedir. Oturduğu süre zarfında size ne kadar kira borcu olduğunu hesaplatıp icra takip işlemi başlattığınızda ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira sözleşmesine itiraz ederek dava açarsa, bu durumda da itirazın iptali ile yanıt verebilirsiniz. Haksız bir şekilde size inkarda bulunuyorsa, ayrıca inkar tazminatı alma hakkınız da mevcut. Konutlarda yaşanan bu durum kiracı ve ev sahibi arasında etik tavra da uygun olmayan bir duruma dönüşüyor ne yazık ki. Yapılacak olan ihbar ve yaptırımlarla ortak noktada buluşmak gerektiğini vurgulamak gerek.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
hukukcu@takvim.com.tr
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