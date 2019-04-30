Velayette çocuğun yararı gözetilir

Boşanma süreci sancılı ve zorlayıcı geçebilir. Burada sizlere çok önemli işler düşüyor. Ortak noktalar bularak süreci tamamlamanız lehinize olacaktır. Fakat çoğu zaman olay öyle bir gelişir ki uzlaşı içinde olmak mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda da velayet konusu bir savaşa dönüşebilir. Hukuk sistemimizin özü çocuğun üstün yararını korumak ve buna göre karar vermek temelinde kuruludur. Mahkeme her somut olayın özelliklerini değerlendirerek velayet konusundaki kararı verecektir. Bu süreçte zamanla Yargıtay'ca kabul görmüş bir takım kurallar oluşmuştur. Örneğin; anne bakım ve ilgisine muhtaç küçük çocukların velayeti kural olarak anneye verilir. Çocuğun emzirme döneminde olması gibi. Erken okul döneminde olan çocukların (6/12 yaş aralığında olanların) velayetleri, tarafların olanakları, çocuğun ebeveyni ile ilişkisi, çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile hangi eşin daha iyi ilgilenebileceği gibi kriterlere göre değişir. Bu hususların tespiti için velayet konusunda kesin karar verilmeden önce, sosyal hizmetler görevlileri, veya mahkemelerde görevli pedagoglar vasıtayla rapor hazırlanır. Hazırlanan bu raporlar mahkeme tarafından bağlayıcı olmasa da hakimler kararlarında bu raporları göz önüne bulundurur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 12 yaşını tamamlamış olan çocuklar idrak çağında sayılırlar ve mahkeme huzurunda kiminle yaşamak istediği kendisine sorularak kararda idrak çağındaki çocuğun isteği dikkate alınır. Elbette mahkeme çocuğun kararının aksine çocuğun üstün yararına olduğunu düşündüğü bir karar da verebilir. Çocuğun birlikte yaşamak istediği annenin uyuşturucu bağımlısı olması örneğinde olduğu gibi.Evinizi sunduğunuzşekilde size bırakmayankiracı gayrimenkulündemirbaşlarına zararvermiştir. Böyle birdurum karşısında değerkaybınızı hesaplattırıp,kiracınıza ulaşabiliyorsanızondan temin etmenizgerekmektedir. Oturduğusüre zarfında size ne kadarkira borcu olduğunuhesaplatıp icra takip işlemibaşlattığınızda ödemekleyükümlüdür. Kiracı, kirasözleşmesine itiraz ederekdava açarsa, bu durumdada itirazın iptali ile yanıtverebilirsiniz. Haksızbir şekilde size inkardabulunuyorsa, ayrıca inkartazminatı alma hakkınızda mevcut. Konutlardayaşanan bu durum kiracıve ev sahibi arasında etiktavra da uygun olmayan birduruma dönüşüyor ne yazıkki. Yapılacak olan ihbar veyaptırımlarla ortak noktadabuluşmak gerektiğinivurgulamak gerek.