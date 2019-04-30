Bugünkü
Takvim

'de dehşet! Öfkeli koca karısını öldürdü

’de karı-koca misafirliğe gitti. Eve dönen çift birbirine girdi. Öfkeli adam, eşini uyurken boğarak katletti.

'Koca'man kabus

Kadın cinayetlerine bir yenisi geldi. Acı haber bu kez 'den geldi. 2 çocuk babası çiftçi Suat Ü. (31) ile eşi Hatice Ü. (24), hafta sonu yakınlarının yanına misafirliğe gitti. Çift ziyaretin ardından, birlikte yaşadıkları, kadının annesi Şükran Gezgin ile beraber tekrar evlerine döndü. Suat Ü. henüz bilinmeyen bir nedenle karısını uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçıp durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Katil zanlısı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suat Ü.'nün yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Hatice Ü.'nün cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatice Ü., kocası tarafından hunharca öldürüldü. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de dehşet! Öfkeli koca karısını öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri