Kadın cinayetlerine bir yenisi geldi. Acı haber bu kez İzmir'den geldi. 2 çocuk babası çiftçi Suat Ü. (31) ile eşi Hatice Ü. (24), hafta sonu yakınlarının yanına misafirliğe gitti. Çift ziyaretin ardından, birlikte yaşadıkları, kadının annesi Şükran Gezgin ile beraber tekrar evlerine döndü. Suat Ü. henüz bilinmeyen bir nedenle karısını uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçıp durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Katil zanlısı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suat Ü.'nün yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Hatice Ü.'nün cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatice Ü., kocası tarafından hunharca öldürüldü. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.