İstanbul Sultangazi'de G.Y., 24 Nisan'da bir kişi tarafından taciz edildi. Sapık, genç kadını cinsel organını gösterdi. G.Y. ise o anları kameraya kaydedip şikayetçi oldu. Şüphelinin F.A.İ. olduğu belirlendi. Emniyet güçleri, 27 Nisan'da tacizcinin Bursa'da saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.