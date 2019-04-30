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’da genç kadına, gösteren tacizci yakalandı

’da genç kadına, gösteren şüpheli, ’da yakalandı, tutuklandı.

O tacizci yakalandı!

İstanbul Sultangazi'de G.Y., 24 Nisan'da bir kişi tarafından taciz edildi. Sapık, genç kadını gösterdi. G.Y. ise o anları kameraya kaydedip şikayetçi oldu. Şüphelinin F.A.İ. olduğu belirlendi. Emniyet güçleri, 27 Nisan'da tacizcinin 'da saklandığı eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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