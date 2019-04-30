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Boşanma davasını üstlenen , silahlı saldırıda öldürüldü

’da bir çiftçi, eski eşinin boşanma davası ını ofisinde katletti. Aynı silahlı etti.

'A'vukuat çıktı!

Boşanma davasını üstlenen , silahlı saldırıda öldürüldü. Olay dün 'da yaşandı. Abdurrahman Düzgün (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'in (50) ofisine gitti. Avukatı göğsünden vurdu. Aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. hastaneye kaldırılan Abdurrahman D., ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırgan, cinayetin ardından intihar etti

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