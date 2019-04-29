5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı İstanbul Küçükçekmece'de dün de bir çocuk kaçırılmaya çalışıldı. Kızı çığlıkları kurtardı. Şüpheliler kaçtı. 9 yaşındaki F.Ç.'nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi yada kişiler çocuğu bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Kızın çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler kaçtı. Bu sefer ise başka bir kadının çantasını çaldı. O anlar kameralara yansıdı. Anne Gülserin Ç. "Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi. Büyük korku yaşayan F.Ç. ise "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı " diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İSTEDİ

F.Ç.'nin ağabeyi Hamza Ç., "Telaşla hırsızlık süsü vermek için telefonu aldı kaçtı. Ben aracın peşinden koştum, ilerde bir kapkaç daha yapıyorlar. Lüks bir araç, hırsızlık yapması imkansız. Plaka sahte çıktı" dedi.