Korkunç kazada can veren 7 kişi toprağa verildi. İzmir'de önceki meydana gelen kazada, Turan Kaplan'ın (38) kullandığı hafif ticari araç, karşı şeride geçip yan yattı. Faruk İşçi de otomobiliyle kazaya karıştı. Korkunç kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi öldü. İşçi ise ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Turan Kaplan, eşi Evin Kaplan (31), 7 aylık kızları Zeynep Lina Kaplan (1) ile Asel Kaplan (7), yeğeni Özgür Kaplan (13) ile kız kardeşi Funda Kaplan (26) ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan'ın (21) cenazeleri morga kaldırıldı. Dün ise cenaze töreni vardı. Cami avlusuna yan yana dizilen cenazeleri görenler, gözyaşlarını tutamadı, bazı yakınları ise ayakta durmakta zorlandı. Cenazeler, Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Turan Kaplan ve 7 yaşındaki kızı Asel Kaplan kazada öldü. Yakınları cenazede gözyaşı döktü.