İki doktor arasında poliklinik kavgası mahkemede bitti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Feryal Gün (49) 20 Şubat'ta hastanede poliklinik sorumlusuydu. Bu sırada telefonu çaldı. Arayan başka bir öğretim görevlisi, Prof. Dr. Hüseyin Özbey'in (55) poliklinik sorumlusu olduğunu görev listesinde yanlışlık yapıldığını ifade etti. Ana bilim dalı başkanı Erbuğ Keskin'in odasına giden Gün, koridorda Özbey ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Özbey, Gün'ü feci şekilde dövdü.





KABUL ETMEDİ!

Mağdur kadın profesör savcılığa başvurdu. Özbey verdiği ifadesinde darp olayının yaşanmadığını, kendisinin hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etmediğini ileri sürdü. Aksine bölüm başkanı tarafından hakarete maruz kaldığını kaydeden Özbey, olayda asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti. Özbey'in diğer Prof. Gün'ü darp ederek hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Özbey'in 4 yıla kadar hapsi isteniyor.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Feryal Gün, kendesine saldıran meslektaşından şikayetçi oldu.



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